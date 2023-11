Globus erwartet gutes Weihnachtsgeschäft

Die Geschäfte für Globus laufen gut. Die Handelsgruppe konnte im laufenden Geschäftsjahr ein sattes Umsatzplus einstreichen. Woran das liegt, welche Produkte besonders gut ankommen und was passiert, wenn das Maggi ausgeht, hat der Sprecher der Globus-Geschäftsführung, Matthias Bruch verraten.-Geschäftsführer Matthias Bruch rechnet anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz in der Globus-Markthalle Dudweiler mit einem guten Weihnachtsgeschäft.

Seiner Beobachtung nach ziehen sich viele Menschen in der gegenwärtigen Krisenzeit ins Private zurück und wollen sich zumindest zum Weihnachtsfest etwas Besonderes gönnen. Erst recht, wenn die Familie kommt. Dabei werde imsehr häufig ein guter Braten aufgetischt. Erste, jetzt schon eintreffende Vorbestellungen deuteten auf eine große Nachfrage im Weihnachtsgeschäft hin. „Es muss auch nichts Außergewöhnliches sein, sondern das Normale, aber dafür richtig gut.“ Auch die Klassiker wie Pute, Ente oder auch Wild verkauften sich gut. Eher werde im Saarland bei den Geschenken gespart als beim Weihnachtsesse





