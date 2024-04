Will man vermeiden, dass unschöne Streifen auf der Fensterscheibe zurückbleiben, kann ein spezielles Reinigungsmittel helfen. Doch was, wenn man gerade keines zu Hause hat? Viele schwören für streifenfreie Ergebnisse beim Fensterputzen auf Glasreiniger . Wer kein spezielles Reinigungsmittel daheim hat, kann sich zur Not auch anderweitig behelfen.

Die Zeitschrifträt, für einen selbst gemachten Glasreiniger 250 Milliliter weißen Haushaltsessig, 250 ml Wasser und den Saft zweier ausgepresster Zitronen zu verwenden. Den Zitronensaft sollte man durch ein Sieb geben und in eine leere, saubere Sprühflasche füllen, heißt es zu der Anleitung aufkonkret, die Sprühflasche danach mit dem Wasser und dem Essig auffüllen und das Ganze gut durchschütteln. „Den Glasreiniger ein paar Minuten durchziehen lassen und vor Gebrauch noch mal kurz durchschütteln“, rätzudem. Danach kann man die Mischung auf die Fensterscheibe aufsprühen und die Scheibe mithilfe eines Baumwolltuchs reinige

Glasreiniger Fensterputzen Reinigungsmittel Haushalt Streifen

