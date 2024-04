Gladbach: Koné absolviert leichtes Lauftraining nach Verletzung

Trainer Gerardo Seoane hatte am Mittwoch (3. April 2024) im Training 23 Feldspieler zur Verfügung. Mit Ausnahme von Manu Koné, der aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel nicht trainieren konnte, waren alle Profis dabei.

Koné konnte jedoch erstmals nach seiner Verletzung ein leichtes Lauftraining absolvieren. Die übrigen Spieler absolvierten während der Trainingseinheit verschiedene Übungsformen, bei denen Handlungsschnelligkeit und Zweikampfverhalten gefragt waren.

