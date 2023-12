Gladbach-Idol Hans-Jörg Criens: Ein unvergessener Pokalabend

Vor vier Jahren starb Gladbach-Idol Hans-Jörg Criens am 2. Weihnachtsfeiertag mit nur 59 Jahren. Ein unvergessener Pokalabend definierte sein Vermächtnis. Als Hans-Jörg Criens am 1. Mai 1984 im Bökelbergstadion am Seitenrand steht, weiß er noch nicht, dass die kommende knappe halbe Stunde sein Fußballer-Leben verändern wird. Was folgt, ist ein spektakuläres Kapitel deutscher Fußball-Geschichte, das dem jungen Criens einen Ehrenplatz in der Vereinschronik gesichert hat.

Und das in bittersüße Erinnerung gerufen wurde, als Criens heute vor vier Jahren - am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019 - zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Schon vor dem Anpfiff von Criens‘ großem Spiel stand fest, dass das Spiel in die Annalen eingehen würde: Zum ersten Mal übertrug damals dieabseits des Endspiels ein Pokal-Spiel live und bot dem Zuschauer die ganze Palette an Emotionen - für die später sogar die Tagesschau und die Nachrichten zu den gewaltsam unterdrückten Arbeiterprotesten in Polen verschoben werden musste





