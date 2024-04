Giulia Gwinn wird die DFB-Elf gegen Österreich als Kapitänin anführen

Giulia Gwinn will mit 24 bei den deutschen Fußball erinnen mehr Verantwortung übernehmen - und trägt jetzt die Binde am Arm. Ein Zeichen für den anstehenden Umbruch im Olympia-Jahr. Erstmals mit Giulia Gwinn vom FC Bayern München als Kapitänin gehen die deutschen Fußball erinnen in das EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich . Die 24-Jährige vertritt am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz die verletzte etatmäßige Spielführerin Alexandra Popp.

Mit dieser Entscheidung unterstreicht Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch auch den anstehenden Umbruch bei den DFB-Frauen. Popps bisherige Stellvertreterin Svenja Huth war kürzlich aus dem Nationalteam zurückgetreten. Gwinn hat trotz zweier Kreuzbandrisse in den vergangenen Jahren bereits 41 Länderspiele bestritten und gehört als Rechtsverteidigerin zu den wichtigsten Stammkräfte

Giulia Gwinn DFB-Elf Kapitänin Fußball EM-Qualifikationsspiel Österreich

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nationalteam: Giulia Gwinn DFB-Kapitänin gegen ÖsterreichLinz - Giulia Gwinn vom FC Bayern München wird die deutschen Fußballerinnen gegen Österreich als Kapitänin anführen. Die 24-Jährige vertritt im

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Giulia Gwinn DFB-Kapitänin gegen ÖsterreichGiulia Gwinn vom FC Bayern München wird die deutschen Fußballerinnen gegen Österreich als Kapitänin anführen.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Social-Media-Queen Giulia Gwinn will jetzt die DFB-Frauen anführenSpielführerin Alexandra Popp: verletzt. Vize-Kapitänin Svenja Huth: zurückgetreten. Abwehrchefin Marina Hegering: verletzt. Zum Start in die

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Ex-DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus loben DFB-Elf: 'Engerer Favoritenkreis'Oliver Bierhoff und Lothar Matthäus haben sich von der Euphorie nach den zwei Siegen der Nationalmannschaft anstecken lassen und glauben an eine erfolgreiche EM

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Giulia Gwinn: 'Mit Wolfsburg noch eine Rechnung offen'Am Samstag tritt Giulia Gwinn (24) mit Bayern München zum Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg an. Im kicker-Interview spricht sie über die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga, Lena Oberdorfs Wechsel und ihr persönliches Überraschungsteam.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Giulia Gwinn führt deutsche Nationalmannschaft als Kapitänin an - Bayern-Spielerin übernimmt VerantwortungGiulia Gwinn wird die deutschen Fußballerinnen in Abwesenheit von Alexandra Popp zum Start der EM-Qualifikation in Österreich als Kapitänin anführen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »