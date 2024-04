Giulia Gwinn führt DFB-Team erstmals als Kapitänin an

Gegen Österreich soll Giulia Gwinn das DFB-Team erstmals als Kapitänin anführen. In einem Interview spricht die Münchnerin über ihre Social-Media -Tätigkeiten und ihre Taktik bei Elfmetern.will trotz ihrer zahlreichen Social-Media -Aktivitäten in erster Linie als Profi fußball erin wahrgenommen werden. "Mich stört es, wenn man mich als Influencerin darstellt, denn so sehe ich mich nicht", sagte die Nationalspielerin des FC Bayern in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Auf Instagram folgen Gwinn 600.000 Follower. Im EM-Qualifikationsspiel vertritt die 24-Jährige an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz und am Dienstag in Aachen gegen Island die verletzte etatmäßige Spielführerin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. "Die Social-Media-Aktivitäten sind für mich eine schöne Nebensache, aber mein Fokus liegt eindeutig auf dem Sport", sagte Gwinn, die gegenvor ihrem 42. Länderspiel steht. Ihre Netzaktivitäten seien aber für die eigene Vermarktung wichti

Giulia Gwinn DFB-Team Kapitänin Social-Media Fußball

