Giulia Gwinn: Das Geheimnis des deutschen Fußballstars

Giulia Gwinn wird immer mehr zum Gesicht des deutschen Fußball s. Der Star des FC Bayern verrät nun ein brisantes Geheimnis. München – Allzu lange ist die Leidenszeit von Giulia Gwinn nicht her. Erst seit gut einem halben Jahr mischt der Star des FC Bayern wieder aktiv auf dem Fußball platz mit. Giulia Gwinn : Auf dem Weg zum Gesicht des deutschen Fußball s Zuletzt hatte sich die Nationalspielerin des FC Bayern zudem medienwirksam zu ihren Aktivitäten auf Instagram geäußert. Dort hat Gwinn über 600.

000 Follower, Tendenz steigend. „Ich bin keine Influencerin“, sagte sie dennoch im Mitgliedermagazinder Bayern. „Ich möchte immer als Fußballerin gesehen werden“, so Gwinn weiter: „Dieses Drumherum ist lediglich eine schöne Sache.“ Dem sportlichen Erfolg ordnet Gwinn alles unter – und hat viel aus ihren beiden Kreuzbandrissen gelern

Giulia Gwinn FC Bayern Fußball Instagram Influencer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern-Star Giulia Gwinn lüftet intimes GeheimnisIn einer sensationellen Wendung im deutschen Frauenfußball wird Christian Wück, der strahlende WM-Held der U17, als neuer Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft verkündet. Nach dem überraschenden Gewinn mit der U17 setzt Wück nun seine Erfolgsgeschichte bei den Frauen fort.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bayern-Star Giulia Gwinn verrät brisantes Geheimnis – und erfährt besondere EhreIn einer sensationellen Wendung im deutschen Frauenfußball wird Christian Wück, der strahlende WM-Held der U17, als neuer Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft verkündet. Nach dem überraschenden Gewinn mit der U17 setzt Wück nun seine Erfolgsgeschichte bei den Frauen fort.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Giulia Gwinn: 'Mit Wolfsburg noch eine Rechnung offen'Am Samstag tritt Giulia Gwinn (24) mit Bayern München zum Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg an. Im kicker-Interview spricht sie über die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga, Lena Oberdorfs Wechsel und ihr persönliches Überraschungsteam.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Giulia Gwinn möchte als Profifußballerin wahrgenommen werdenDie neue Kapitänin Giulia Gwinn möchte trotz ihrer zahlreichen Social-Media-Aktivitäten in erster Linie als Profifußballerin wahrgenommen werden. Sie betont, dass ihr Fokus eindeutig auf dem Sport liegt und ihre Netzaktivitäten lediglich eine Nebensache sind.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Giulia Gwinn möchte als Profifußballerin wahrgenommen werdenDie neue Kapitänin Giulia Gwinn möchte trotz ihrer zahlreichen Social-Media-Aktivitäten in erster Linie als Profifußballerin wahrgenommen werden. Sie betonte, dass sie sich nicht als Influencerin sieht und ihre Fokus auf dem Sport liegt.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Giulia Gwinn führt DFB-Team erstmals als Kapitänin anGegen Österreich soll Giulia Gwinn das DFB-Team erstmals als Kapitänin anführen. In einem Interview spricht die Münchnerin über ihre Social-Media-Tätigkeiten und ihre Taktik bei Elfmetern.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »