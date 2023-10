Gislason über verletzten Wolff: 'Fühlt sich erstaunlich gut'

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist zufrieden mit dem Heilungsverlauf bei seinem verletzten Stammkeeper Andreas Wolff."Bei Andi ist es eine Frage der Zeit, bis er mitmachen kann", sagte Gislason bei einem Medientermin zum Start der Nationalmannschaftswoche in München:"Nach seinem Bandscheibenvorfall sieht es sehr gut aus mit ihm."

Wolff, Europameister von 2016, hatte seine Rückenverletzung kurz vor dem Saisonstart erlitten. Seitdem hat er kein Spiel mehr für seinen Klub Barlinek Industria Kielce absolviert. Wolff absolvierte seine Reha zuletzt in Deutschland, er steht im Kader für die beiden Länderspiele der DHB-Auswahl am Freitag in Neu-Ulm und am Sonntag in München gegen Afrikameister Ägypten. Die Partien gelten der Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar.

"Er sagt uns, dass er sich erstaunlich gut fühlt", sagte Gislason am Montag. Man müsse allerdings"schauen, dass wir ihn nicht zu früh loslassen. Er will natürlich von Null auf 100 loslegen, so wie wir ihn kennen." Wolff gilt für das bevorstehende Turnier (10. bis 28. Januar 2024) als einer der großen deutschen Hoffnungsträger. headtopics.com

