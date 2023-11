Gipfeltreffen USA-China: Große Symbolik, geringe Erwartungen

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping werden am Mittwoch in San Francisco zum zweiten Mal seit Bidens Amtsantritt persönlich aufeinandertreffen und versuchen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu entspannen. Das Vieraugengespräch findet am Rande des Apec-Gipfels statt. Zu dem jährlichen Wirtschaftsforum der 21 Pazifikstaaten werden in San Francisco mehr als 20.000 Menschen erwartet.

Schon seit Tagen ziehen Reinigungstrupps durch die Westküstenmetropole, um Graffitis zu entfernen und Bürgersteige zu reinigen. Am Wochenende gab es dort bereits Pro-Palästina- und Anti-Kapitalismus-Demos. Gefordert wurde etwa eine sofortige Waffenruhe in Gaza und Apec wurde für Ausbeutung verantwortlich gemach

:

