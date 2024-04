Gina-Lisa Lohfinks neue Liebe entlarvt?

Ist SIE die „wahre Liebe“, von der Gina-Lisa Lohfink so sehr schwärmt?Die 37-Jährige schien eigentlich, ein Geheimnis daraus machen zu wollen – aber fuchsige User könnten die neue Flamme an der Seite des Erotikmodels entlarvt haben. Wir haben mal geschaut, was dran sein könnte – oben im Video könnt ihr euch den vermeintlichen Schwarm des Reality-Stars mal etwas genauer anschauen.

Wurde Gina-Lisa Lohfinks Flamme so entlarvt? Hach, Frühlingstemperaturen und dazu noch so viele Schmetterlinge im Bauch! So wohlig muss sich Gina-Lisa Lohfink gerade fühlen. Immerhin hat sie doch auf Instagram verkündet, dass sie wieder „verliebt sei“. Auf dem dazugehörigen Foto hält die 37-Jährige die Hand einer unbekannten Person. Von „echter Liebe“ ist da, eingerahmt von zwei Herzen, in der Insta-Caption die Rede. Mehr verrät die Hessin nicht – der Bild aber bestätigt sie ihre neue Liebe. Dabei sollte es wohl bleiben, um das Ganze „noch ein bisschen beschützen

