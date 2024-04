Gilmore Girls-Star Lauren Graham trauert um Matthew Perry

" Gilmore Girls "-Star Lauren Graham trauert weiter um Kollege und Freund Matthew Perry . Der"Friends"-Star war vor fünf Monaten plötzlich gestorben. (1969-2023) hat " Gilmore Girls "-Schauspielerin Lauren Graham (57) noch einmal über ihre Freundschaft gesprochen und dabei auch verraten, was sein letztes Geburtstagsgeschenk an sie war.

Ging es ihm gut – oder litt er weiter unter seinen Süchten? Was über die letzten Tage des Stars bekannt istdurchblicken, dass sie den Verlust noch lange nicht überwunden hat: "Es ist immer noch kaum zu glauben." Sie seien zwar nie ein Paar gewesen, doch Perry sei "ein Freund und eine Konstante" in ihrem Leben gewesen. Auch, wenn sie zwischendurch mal nicht so engen Kontakt gehabt hätten, sei er doch irgendwie immer da gewesen. "Er war erst letztes Jahr in mein Leben zurückgekehrt", erklärte sie, bevor sie erzählte, was Perry ihr im März 2023 zum Geburtstag geschenkt hatte. Er habe ihr "ein Pickleball-Set" geschickt

Gilmore Girls Lauren Graham Matthew Perry Freundschaft Geburtstagsgeschenk

