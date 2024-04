Gil Ofarim plant Comeback nach Verleumdungsprozess

Zuletzt sorgte Gil Ofarim für Negativschlagzeilen. Grund war der Verleumdungsprozess gegen den Musiker vor dem Landgericht Leipzig im vergangenen Jahr. Nun plant Ofarim offenbar sein Comeback. Erstmals seit dem Ende des schlagzeilenträchtigen Prozesses um einen erfundenen Davidstern-Skandal zeigte er sich wieder der Öffentlichkeit. Am Mittwoch erschien auf seiner ansonsten verwaisten Instagram-Seite ein Video in seiner Story, in dem er – mit Brille und neuer Kurzhaarfrisur – Gitarre spielt.

„Countdown läuft!.. Donnerstag 18 Uhr !.. video zum „Frühjahrsputz Gitarren Sale“ lautet der Schriftzug über dem Video. Was genau das bedeutet, wurde zunächst nicht klar. Ofarim, der aus München stammt und dort lebt, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er in seinem Prozess um Verleumdung und falsche Verdächtigung im November vergangenen Jahres überraschend ein Geständnis abgelegt hatte. Das Verfahren gegen den 41-Jährigen wurde daraufhin gegen eine Geldauflage von 1

