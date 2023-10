GigaNetz stoppt Glasfaserausbaupläne für Rottenburg und Neufahrn

Die Deutsche GigaNetz GmbH hat das Ende des eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Rottenburg und Neufahrn angekündigt.

Rumort hatte es wegen des noch nicht begonnenen Glasfaserausbaus durch die Deutsche GigaNetz GmbH in Rottenburg und Neufahrn schon länger. Nun ist das Ganze vom Tisch - GigaNetz zieht die Ausbaupläne für beide Kommunen zurück, wie das Unternehmen am Montag nun offiziell mitteilte.

