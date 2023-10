Giftige Fortuna entthront Düren und ist Spitzenreiter

Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Regionalliga West setzte sich Fortuna Köln dank eines über weite Strecken dominanten Auftrittes verdientermaßen mit 1:0 gegen den 1. FC Düren durch und springt vorerst zurück auf Rang eins.musste Fortuna Köln vorab des Topspiels gegen den 1. FC Düren etwas rotieren.

Entspannter sah die Lage beim frischegebackenen Tabellenführer aus. Das beeindruckende 5:0 gegen die Zweitliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf ließ Gästecoach Carsten Wissing fast schon keine andere Wahl, als die selben elf Mann auch gegen Fortuna Köln von Beginn an ins Rennen zu schicken.

Die Partie startete nicht unbedingt mit dem Feuer, das einer Partie diesem Kalibers angemessen gewesen wäre. Zwar zeigten sich beide Teams bemüht und suchten stets spielerische Lösungen, viele Unsauberkeiten standen möglichen Torraumszenen jedoch erst einmal im Weg. Die erste Halbchance gehörte Düren. headtopics.com

Düren blieb auch in der Folge die aktivere Mannschaft und erhöhte den Druck. Fehlten bei Budimbus gefühlvollen Schlenzer noch wenige Zentimeter, machte es sein Flügel-Kollege Ernst wenige Zeigerumdrehungen später umso genauer. Lela klärte einen Ball unzureichend direkt vor die Füße des Außenverteidigers, der aus über 20 Metern einfach mal draufhielt.

