Gianna Nannini kündigt Konzert in Nürnberg an

In Nürnberg ist es das Jahr der Megastars: Neben vielen Dauerbrennern wie AC/DC oder Judas Priest kommt auch dieser italienische Megastar nach Nürnberg. - AC/DC, Scorpions, James Blunt, Judas Priest: Das Konzertjahr in Nürnberg ist gespickt mit großen Namen und bekannten Perlen. Jetzt hat sich ein weiterer Megastar in Nürnberg für 2024 angekündigt. Seit 1976 ist sie aus der Riege der Pop-Lieblinge nicht mehr wegzudenken.

Sie ist eine weltbekannte Rockröhre, ihre Stimme scheint aus Sandpapier: Gianna Nannini. Inzwischen ist die Italo-Ikone über 65 Jahre alt, aber auf der Bühne immer noch kaum zu bremsen - bei ihrem Konzert am Montag, 9. Dezember, will sie das in Nürnberg erneut beweisen. Nannini hat ihr erstes Album 1976 veröffentlicht und war zunächst sogar in Deutschland erfolgreicher als in Italien, ihrer Heimat. Ihr erster internationaler Erfolg kam mit dem durchaus provokanten Album "California", auf dem sich auch der Song "America" fan

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gianna Nannini: Mutter werden mit Mitte 50 ist in OrdnungFür Gianna Nannini spielt Alter keine Rolle. „Ich glaube nicht an Alter“, so die italienische Sängerin.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Gianna Nannini: Mutter werden mit Mitte 50 ist in OrdnungFür Gianna Nannini spielt Alter keine Rolle. „Ich glaube nicht an Alter“, so die italienische Sängerin.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Gianna Nannini: 'Sein Alter kann man sich selbst aussuchen'Die italienische Rock-Ikone Gianna Nannini meldet sich mit neuer Musik zurück. Im Interview erzählt sie über ihr brandneues Album 'Sei nel l'anima' und das g...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Gianna Nannini: 'Ich verdanke den Deutschen eine Menge'Rock-Ikone Gianna Nannini ist zurück. Im Interview berichtet sie über ihr neues Album 'Sei nel l'anima' und die Verfilmung ihres Lebens.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Gianna Nannini: 'Sein Alter kann man sich selbst aussuchen'Rock-Ikone Gianna Nannini ist zurück. Im Interview berichtet sie über ihr neues Album 'Sei nel l'anima' und die Verfilmung ihres Lebens.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Gianna Nannini: 'Das Alter ist eine Option'Rock-Ikone Gianna Nannini ist zurück. Im Interview berichtet sie über ihr neues Album 'Sei nel l'anima' und die Verfilmung ihres Lebens.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »