GFT Aktie: Volatilität und Kurssprünge

Bei GFT kommt es nicht nur andauernd zu Kurssprünge n, die Aktie ist auch insgesamt sehr volatil. Rallyes und Abverkäufe wechseln sich ab. Geht es jetzt wieder impulsiv aufwärts?Die Informationen auf dieser Webseite wurden von LYNX als allgemeine Informationen / Marketing-Informationen für den privaten Gebrauch von Anlegern aufbereitet und stelle keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar.

Die Seite ist nicht als persönliche Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente oder -strategien gedacht und berücksichtigt nicht die besondere finanzielle Situation, Anlagekenntnisse und -erfahrungen, Anlageziel und -horizont oder Risikoprofil und Präferenzen des...stock3 Newsflash: Alles, was heute an der Börse für Trader und aktive Anleger wichtig ist. Kompakt auf den Punkt gebracht.In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie man zielgerichtet Aktien identifiziert, die vor Ausbrüchen oder Turnarounds stehen und profitabel handel

GFT Aktie Volatilität Kurssprünge Rallyes Abverkäufe Finanzen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GFT-Aktie legt zu: GFT testet Plattformen zur Verarbeitung von Krypto-GeldflüssenDie Papiere des IT-Dienstleisters und Softwareentwicklers gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 8,75 Prozent auf 29,20 Euro und setzten sich damit an die Spitze des SDAX. Ein Händler wertete einen Artikel in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' (FAZ) als leicht positiv für GFT. Demnach testet das Unternehmen Plattformen zur Verarbeitung von Krypto-Geldflüssen. Eine entsprechende Lösung sei über mehrere Jahre hinweg entwickelt worden und soll laut Vorstandschefin Marika Lulay in der zweiten Jahreshälfte den Regelbetrieb aufnehmen. Dem Bericht zufolge geht es dabei um Plattformen, die den Austausch von digitalem Zentralbankgeld sowie von regulierten Stablecoins ermöglichen sollen. Bei Stablecoins handelt es sich um Kryptowährungen, die an einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie etwa einer nationalen Währung oder einem börsengehandelten Rohstoff gebunden sind.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

GFT-Aktie springt an: GFT Technologies könnte bald Krypto-Geldflüsse verarbeitenDie schwach in das Jahr gestarteten Aktien von GFT Technologies haben am Mittwoch von einem positiv aufgenommenen Pressebericht profitiert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Boom der Rüstungsaktien hält an: Rheinmetall-Aktie, RENK-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf RekordkursDie Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sind zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter gesucht. Teilweise markieren die Papiere bereits im frühen Montagshandel neue Allzeithochs.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf Rekordkurs - Gute Stimmung treibt auch RENK-Aktie anDie Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sind zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter gesucht. Teilweise markieren die Papiere bereits im frühen Montagshandel neue Allzeithochs.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie auf Rekordkurs - Gute Stimmung treibt auch RENK-Aktie anDie Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sind zum Auftakt der neuen Handelswoche weiter gesucht. Teilweise dürften die Papiere im Montagshandel neue Allzeithochs markieren.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Airbnb-Aktie, Expedia-Aktie, Booking-Aktie & Co: Härtere Transparenzvorgaben im EU-RaumDas EU-Parlament hat grünes Licht für strengere Transparenzregeln für grosse Vermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, Expedia oder Tripadvisor gegeben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »