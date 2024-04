GFT-Aktie legt zu: GFT testet Plattformen zur Verarbeitung von Krypto-Geldflüssen

📆 03.04.2024 20:15:00

Die Papiere des IT-Dienstleisters und Softwareentwicklers gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 8,75 Prozent auf 29,20 Euro und setzten sich damit an die Spitze des SDAX. Ein Händler wertete einen Artikel in der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' (FAZ) als leicht positiv für GFT. Demnach testet das Unternehmen Plattformen zur Verarbeitung von Krypto-Geldflüssen. Eine entsprechende Lösung sei über mehrere Jahre hinweg entwickelt worden und soll laut Vorstandschefin Marika Lulay in der zweiten Jahreshälfte den Regelbetrieb aufnehmen. Dem Bericht zufolge geht es dabei um Plattformen, die den Austausch von digitalem Zentralbankgeld sowie von regulierten Stablecoins ermöglichen sollen. Bei Stablecoins handelt es sich um Kryptowährungen, die an einem zugrunde liegenden Vermögenswert wie etwa einer nationalen Währung oder einem börsengehandelten Rohstoff gebunden sind.

