Gewohnheitstier Mensch: Wenn das System versagt

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Haustürschlüssel kommt ans Schlüsselbrett, das Küchenmesser liegt in der Schublade neben dem Kühlschrank und das Auto parkt immer an derselben Stelle. Nach dem Aufstehen wird geduscht, ein Kaffee gezapft und gelesen. Punkt halb 7 fährt er den Arbeitsrechner hoch. Um 17.00 Uhr wird gekocht und spätestens ab 22.30 Uhr ist Zapfenstreich. Das ist kein Tick, sondern effektiv.

Je weniger Zeit Notwendigkeiten in Anspruch nehmen, desto mehr Zeit bleibt für die spaßigen Dinge. Kürzlich brachte mich ein Fehler im System an den Rand der Verzweiflung – und damit meine ich das meines iPhones und nicht mein eigenes. Übeltäter war eine Funktion in iOS. Seit Jahren (und ich möchte schon fast sagen: Jahrzehnten!) verschicke ich Bilder aus der Fotos-App per WhatsApp. Urlaubsbilder in die Familiengruppe, Screenshots an die Autorengruppe, Memes an Freunde. So sieht ein fröhlicher Handynutzer aus, wenn alles funktioniert, wie es soll

11FREUNDE_DE: Mensch Meier musste heulen, das war wohl das TränengasViel wird diskutiert über die Polizeieinsätze in Hamburg und Bochum. Häufig ist in dem Zusammenhang von „Problemfans“ die Rede. Dabei sollte der Blick mal geweitet werden. Mehr dazu in unserem täglichen Newsletter:

HEİSEONLİNE: Aurora-System am Argonne National Lab mit Verzögerung gestartetDas lang erwartete Aurora-System am Argonne National Lab ist endlich gestartet, jedoch mit fünf Jahren Verspätung und anderen Prozessoren als geplant. Aurora schafft laut der neuen Top500-Liste nur die Hälfte der erwarteten Leistung.

TAZGEZWİTSCHER: Der Nahost-Konflikt belastet Beziehungen: Mein Freund Nasser und die JudenDer Nahost-Konflikt belastet Beziehungen: Mein Freund Nasser und die Juden 👉 Unser Autor war entsetzt, als sein Studienfreund sagte, er träume davon, dass Israels Juden im Meer ersaufen. Heute muss er oft an ihn denken. 🔗 Hier lesen

RBB24: Sex-Spielplatz für ErwachseneIm ersten Berliner Puppenbordell kann man sich mit Silikon-Damen vereinen. Offiziell ist der Ort eine Kunstausstellung. Die Betreiber wollen zeigen, wie Intimität von Mensch und Maschine verschmelzen könnte - und sexuelle Einvernehmlichkeit lehren.

KINODE: Elon Musk wird in einem Biopic verewigtBasierend auf seiner Biografie entsteht ein Biopic über Elon Musk, bei dem Darren Aronofsky Regie führen wird. Musk ist eine der schillerndsten und kontroversesten Persönlichkeiten der aktuellen Zeit und derzeit der reichste Mensch der Welt.

HEİSE_DE: Apple verschiebt möglicherweise die Veröffentlichung neuer iPads auf das Frühjahr 2024Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Apple möglicherweise die Veröffentlichung neuer Varianten von iPad mini, iPad Air und Standard-iPad auf das Frühjahr 2024 verschieben wird. Es wird auch spekuliert, dass neue iPad-Pro-Modelle hinzukommen könnten. Der Apple-Autor Mark Gurman geht davon aus, dass das veraltete Apple Pencil 1 mit Lightning-Anschluss ebenfalls eingestellt wird.

