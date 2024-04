Gewitter und Schauer in Berlin und Brandenburg

Zum Start in die neue Woche müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg mit kräftigen Gewitter n und Schauer n rechnen. Dabei beginnt der Montag zunächst bewölkt und im Süden Brandenburg s mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetter dienst mitteilte. Ab dem Mittag treten örtlich Schauer auf. Vereinzelt kommt es zu Gewitter n mit starken bis stürmischen Böen – die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Einzelne Gewitter seien weiterhin laut DWD möglich. Dabei treten stürmische Böen und einzelne Sturmböen auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 6 Grad. Am Dienstag wird es wechselnd bewölkt, gebietsweise kommt es zu Schauern. Vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Am Morgen, Vormittag und Mittag kommt es noch zu Windböen, und lokal stürmischen Böen.

Gewitter Schauer Berlin Brandenburg

