Gewitter und möglicherweise Tornados in Deutschland

Da kommt was auf uns zu... Gewitter und möglicherweise auch Tornados werden am Freitagabend weiter in Deutschland zuschlagen. Wie gefährlich das werden kann, zeigen die Unwetterschäden , die am Donnerstagabend angerichtet wurden. Wo wird es brenzlig? Heute besteht in der Nordhälfte Deutschland s ein erhöhtes Risiko von Unwettern. Dort drohen kräftige Gewitter , Tornados sind ebenfalls möglich. Die europäische Wetterorganisation estofex warnt vor möglicherweise schweren Tornados .

Das kommt nicht oft vor. Im Süden von Deutschland sind die Wetteraussichten wesentlich entspannter. Wo hat es bereits gekracht? Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag haben die Gewitter im Westen und im Süden zugeschlagen: In Korschenbroich (Nordrhein-Westfalen) sowie in Schirmitz und der Gemeinde Berching (Bayern) hat es schwere Unwetter-Schäden gegeben.Noch ist nicht klar, ob Tornados die Häuser beschädigt haben oder Fallböen. Immerhin scheinen keine Menschen verletzt worden zu sei

Gewitter Tornados Unwetterschäden Deutschland Nordhälfte Süden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wetter-Warnung für Teile Bayerns: Schwere Gewitter ziehen auf - DWD schließt Tornados nicht ausAktuelle Wettervorhersage im Überblick, Vorhersage der nächsten 2 Stunden und Wettervorhersage 5 Tage.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »