Gewinnspiel: Gebt uns Feedback und gewinnt Fan-Pakete!

Lena ist bei FILMSTARTS in der Sales-Abteilung tätig und schreibt in dieser Funktion ab und zu Artikel zu Gewinnspiel en, Verlosung en etc.

Wie wär’s mit einem Deal? Ihr gebt uns und unserem Partner nutella B-ready Feedback zu unserer laufenden Kooperation und im Gegenzug verlosen wir unter allen Teilnehmenden 10 Fan-Pakete - gut, oder?2023 haben wir uns mit nutella B-ready zusammengetan – ihr habt die Werbeclips auf unserem YouTube Kanal sicher schon gesehen. Weil wir und nutella B-ready wissen wollen, wie unsere Kooperation bei euch da draußen so ankommt, brauchen wir allerdings Rückmeldung von euch.

Um euch die Chance auf einen Gewinn zu sichern, müsst ihr einfach die Umfrage abschließen und - ganz wichtig - über 18 Jahre alt sein.Wir ziehen nach Ende des Umfragezeitraums die Gewinner:innen aus allen Teilnehmenden und nehmen per E-Mail Kontakt auf. Also checkt eure Mail-Fächer regelmäßig.

