Gewinne in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,50 Prozent aufwärts auf 14.180,42 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,965 Prozent auf 14.245,75 Punkte an der Kurstafel, nach 14.109,57 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14.321,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.130,37 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 10,11 Prozent auf 89,29 USD), Intel (+ 9,29 Prozent auf 35,54 USD), Amazon (+ 6,83 Prozent auf 127,74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,95 Prozent auf 96,43 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,91 Prozent auf 296,73 USD).

