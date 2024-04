Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht sich gegen Bundeswehr-Auftritte an Schulen aus

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich gegen Auftritte von Bundeswehr -Vertretern an Schulen in Niedersachsen ausgesprochen. Zwar sei die Bundeswehr schon "auch in den Schulen unterwegs" gewesen, sagte GEW-Landeschef Stefan Störmer der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Aber es sei wichtig, dies zu hinterfragen. Die Institutionalisierung solcher Besuche lehne die GEW strikt ab.

Zu Zivilschutzübungen an Schulen sagte er: "Wir haben die Pflicht, die Kinder darauf vorzubereiten, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Das geht aber auch wunderbar im Rahmen des normalen Unterrichts oder innerhalb von Projektwochen.

