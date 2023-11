Gewaltige Wellen setzen der Steilküste am Kap Arkona zu

Gewaltige Wellen peitschten an die Steilküste am Kap Arkona auf Rügen. Der jüngsten Sturmflut waren die Felsen aus Kreide, Lehm und Sand nicht gewachsen ...Foto: -/dpa „Das sind mindestens 100 Meter“, sagte Andreas Heinemann, Chef der dortigen Tourismusgesellschaft, am Mittwoch. Er schätzt das Volumen auf etwa 15 000 Kubikmeter. Das sei aber nach einem Blick von der Seite nur schwer zu sagen.Das Hochwasser an der Ostseeküste sorgte für ein unerwartetes Glücksgefühl. „Das ist ein riesiger Abbruch“. Das Hochwasser habe das Kliff angegriffen. „Dann ist es unterhöhlt und irgendwann bricht es dann von oben runter.“Weitere Risse sind laut Heinemann bereits zu sehen. „Da werden die nächsten Schichten abbrechen. Weil das Kap Arkona an sich ist ja eine Mischung aus Kreide, Sand und Lehm.“ Der am Kap abgebrochene Sand trage wiederum zur Bildung von Stränden andernorts bei. Die Abbrüche hätten schon in der Vergangenheit die Insel geformt. „Das ist die natürliche Küstendynamik.“vor weiteren Küstenabbrüchen und Munitionsfunden. „Von Spaziergängen an den Steilufern, sei es an den Kliffkanten oder unterhalb der Steilküsten, rate ich dringend ab“, wurde der SPD-Politiker am Mittwoch in einer Mitteilung zitiert

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ZDFHEUTE: Teil der Steilküste am Kap Arkona abgebrochenIn Folge des starken Sturm sind Teile des Arkona-Kaps an der nördlichen Spitze von Rügen abgebrochen. Von Spaziergängen wird abgeraten, auch wegen Munitionsfunden.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Mecklenburg-Vorpommern: Abgebrochene Steilküste und freigelegte Munition nach FlutSchon immer nagt die Ostsee an der Küste - durch die jüngste Sturmflut zuletzt besonders stark. Nicht nur durch Abbrüche droht Strandspaziergängern Gefahr.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Rügen: „Mindestens 100 Meter“ der Steilküste abgebrochenAuf Rügen ist die Steilküste an der nördlichen Spitze abgebrochen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister warnt.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Unwetter: Kliff an Kap Arkona nach Sturmflut abgestürztPutgarten (mv) - Nach der jüngsten Sturmflut ist die Steilküste an der nördlichen Spitze Rügens, am Kap Arkona, auf breiter Front abgebrochen. «Das sind

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Umwelt: Kliff am Kap Arkona abgestürzt - Warnung vor MunitionsfundenPutgarten - Nach der jüngsten Sturmflut ist die Steilküste an der nördlichen Spitze Rügens, am Kap Arkona, auf breiter Front abgebrochen. «Das sind

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Zehn Meter hohe Wellen erwartet: Frankreich rüstet sich für möglichen Jahrhundert-OrkanMit bis zu 170 km/h starken Böen rückt Orkantief 'Ciaran' auf Frankreich zu. Innenminister Gérald Darmanin erwartet Jahrhundert-Winde und 'zehn Meter hohe Wellen'. Ausläufer des Orkans hatten in Irland und Großbritannien bereits für erste Schäden. Und es bleibt stürmisch.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕