Gewalt in deutschen Krankenhäusern: Bayern setzt auf Sicherheitspersonal

Die Zahl der Gewalt taten in deutschen Krankenhäusern steigt seit Jahren. In Bayern sind die Zahlen zwar vergleichsweise niedrig, das Problem ist trotzdem groß. Viele Krankenhäuser setzen bereits auf Sicherheitsdienste - oder Deeskalationstrainer .

Brigitte Montagni hat es immer wieder mit Aggressionen zu tun. Am Klinikum Starnberg arbeitet sie aber als Deeskalations-Trainerin. Auch Sicherheitspersonal gibt es im Starnberger Krankenhaus.

Gewalt Krankenhaus Sicherheitspersonal Deeskalationstrainer Bayern

