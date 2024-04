Gewalt an deutschen Schulen: Ursachen und Auswirkungen

Von Messerattacken bis hin zu regelmäßigen Polizeieinsätzen: Das Thema Gewalt an deutschen Schulen ist aktuell wieder in aller Munde. Laut ZDF-Moderator Markus Lanz müsse alleine in Berlin die Polizei mittlerweile fünfmal am Tag zu Einsätzen an Schulen ausrücken. In seiner Sendung wollte der Moderator dem Thema auf den Grund gehen, denn sicher ist: Die Anzahl der Gewalt delikte an deutschen Schulhöfen steigt. Des bestätigte auch Pädagogin Anja Mundt-Backhaus.

Als Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule in Hannover (IGS) trägt sie Verantwortung für knapp 900 Kinder, die aus rund 40 unterschiedlichen Nationen stammen. Doch nicht unbedingt der Migrationshintergrund der Schüler führe zu mehr Gewalt, sondern die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen. Anja Mundt-Backhaus erklärte dazu energisch, dass alleine Social Media „einen ganz verheerenden Einfluss auf viele Kinder“ hab

Gewalt Schulen Deutschland Ursachen Auswirkungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vitamin-D-Mangel: Ursachen und AuswirkungenWer viel sitzt und wenig an der frischen Luft ist, weist oft einen Mangel an Vitamin-D auf. Entsprechende Präparate können helfen, wichtiger sind aber andere Faktoren.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Bayern: Polizei registriert mehr Gewalt an Schulen als vor CoronaSchlägereien unter Schülern, Gewalt gegen Lehrer: An bayerischen Schulen werden jedes Jahr Kinder und Pädagogen verletzt. Die Statistik zeigt: Mittlerweile werden mehr Taten registriert als vor Corona.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Polizei registriert mehr Gewalt an Schulen als vor CoronaSchlägereien unter Schülern, Gewalt gegen Lehrer: An bayerischen Schulen werden jedes Jahr Kinder und Pädagogen verletzt. Die Statistik zeigt: Mittlerweile werden mehr Taten registriert als vor Corona.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Polizei registriert mehr Gewalt an Schulen als vor Coronaidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Steigende Gewalt an bayerischen Schulen: Erschreckende Statistik – und die Suche nach der UrsacheUngefilterte Inhalte in den Sozialen Medien - wegen des Nahostkonflikts kursieren auf Tiktok und Instagram gerade viele Videos, die Krieg und Gewalt zeigen. Wie sollen Eltern damit umgehen, wenn ihre Kinder so etwas gesehen haben? Die Münchner Digitaltrainerin Laura Tzanev hat Tipps.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Steigende Gewalt an bayerischen Schulen: Erschreckende Statistik – und die Suche nach der UrsacheUngefilterte Inhalte in den Sozialen Medien - wegen des Nahostkonflikts kursieren auf Tiktok und Instagram gerade viele Videos, die Krieg und Gewalt zeigen. Wie sollen Eltern damit umgehen, wenn ihre Kinder so etwas gesehen haben? Die Münchner Digitaltrainerin Laura Tzanev hat Tipps.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »