Getötete Frau lag monatelang in Wohnung: Ehemann verhaftet

Erst mehr als drei Monate nach ihrem gewaltsamen Tod ist die Leiche einer Frau in einer Stuttgarter Wohnung entdeckt worden. Der Ehemann der 52-Jährigen habe die Tat nach seiner Festnahme umfassend gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe seine Frau nach eigener Aussage bereits Ende November in der gemeinsamen Wohnung umgebracht. Anfang März sei die Leiche dort gefunden worden.

Zeugen hätten die Frau monatelang auf ihrer Arbeitsstelle vermisst und schließlich die Polizei alarmiert. Den Ehemann hatte die Polizei damals nicht angetroffen, wie es hieß. Der 54-Jährige war erst am vergangenen Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen worden. Gegen den Deutschen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen. Bei der Obduktion nach dem Leichenfund hatten sich laut Polizei zunächst keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat feststellen lasse

