Gesundheitsminister und Bundesregierung starten Aufholjagd bei Digitalisierung im Gesundheitswesen

Das klingt erstmal gut: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Bundesregierung starten die längst überfällige „Aufholjagd“ bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen: Ab 2025 werden alle Patientinnen und Patienten in Deutschland automatisch die elektronische Patientenakte (ePA) bekommen. Die ePA gibt es schon jetzt, sie muss bisher aber extra beantragt werden. Kritikern gehen die Pläne zu weit, sie warnen davor, dass Millionen sensibler Patientendaten im Netz landen könnten.

Hier bekommt ihr Antworten auf die wichtigsten Fragen zur elektronischen Patientenakte: Worum geht es eigentlich bei der ePA? Die elektronische Patientenakte soll ein persönlicher Datenspeicher sein und Patientinnen und Patienten ein Leben lang bei allen Ärzten begleiten. Darin sollen Infos stehen zu verschreibungspflichtigen Medikamenten, außerdem können medizinische Bilder und Laborbefunde gespeichert werden. Weiter ist geplant, dass die Daten aus der Akte anonymisiert für die medizinische Forschung zur Verfügung gestellt werde





