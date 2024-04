Geschlossener Flughafen von Tel Aviv : Der Krieg , der am 7. Oktober durch den Terror der Hamas ausgelöst wurde, wurde am gestrigen Abend auf eine neue Ebene gehoben, kommentiert Benjamin Hammer.

Der gestrige Abend hat den Krieg, der am 7. Oktober durch die Terrorangriffe der Hamas ausgelöst wurde, auf eine neue Ebene gehoben. Der vermeintliche Schattenkrieg zwischen Israel und dem Iran wird nun offen geführt. Diese Eskalation markiert auch ein Scheitern internationaler Diplomatie. Ein vorläufiges Scheitern auch jener, die immer noch hoffen, man könne sich mit dem iranischen Regime diplomatisch einigen – zum Beispiel auf ein neues Atomabkommen.

Prominente Senatoren im US-Kongress hatten zuletzt sehr laut darüber nachgedacht, wegen Israels Kriegsführung im Gazastreifen Waffenlieferungen einzuschränken. Auch die Bundesregierung hatte zuletzt immer offener Kritik geäußert. Der iranische Angriff hat Israel und seine Verbündeten nun wieder enger zusammengerückt.

