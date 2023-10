GESAMT-ROUNDUP: Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza an

TEL AVIV/GAZA/GENF (dpa-AFX) - Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt. Es würden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen, erklärte er weiter.

Medienberichte deuteten am Freitagabend auf massive israelische Bombenangriffe im Gazastreifen hin. Ein Militärsprecher teilte dazu auf Anfrage lediglich mit, die Streitkräfte griffen in ihrem Kampf gegen die Hamas"laufend" Ziele im Gazastreifen an.Nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft fielen im Gazastreifen alle Kommunikations- und Internetdienste aus.

Bei einem Terrorangriff der Hamas im Grenzgebiet zum Gazastreifen am 7. Oktober waren in Israel mehr als 1400 Menschen getötet worden. Mehr als 200 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Seither bombardiert Israel massiv Ziele im Gazastreifen. Zudem mobilisierte das Militär rund 300 000 Reservisten und zog für eine mögliche Bodenoffensive Kräfte in der Nähe des Gazastreifens zusammen. headtopics.com

Das UN-Nothilfebüro OCHA erklärte unter Berufung auf Hamas-Behörden, dass fast die Hälfte aller Häuser im Gazastreifen durch israelische Angriffe zerstört, unbewohnbar oder beschädigt worden sei.Die Forderung der Staats- und Regierungschefs der EU vom Donnerstagabend nach"humanitären Korridoren und Pausen für humanitäre Zwecke" im Gazastreifen wies Israel zurück.

{username} Jetzt Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen. Dieser Kommentar wurde bereits unter Lesezeichen gespeichert Antwort des Verfassers{commentContent} Antwort 00 Melden {username} JetztAntwort des Verfassers Teilen Folgen Sie diesem BeitragDiesem Beitrag nicht mehr folgen Speichern Gespeichert. Lesezeichen ansehen. headtopics.com

Weiterlesen:

InvestingDE »

GESAMT-ROUNDUP: Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza anTEL AVIV/GAZA/GENF (dpa-AFX) - Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf Weiterlesen ⮕

ROUNDUP: Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze in Gaza anTEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform Weiterlesen ⮕

Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze anSeit Tagen wird mit dem Beginn einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas gerechnet. Nun kündigt das Militär nach ... Weiterlesen ⮕

Israels Armee: Weiten Bodeneinsätze im Gazastreifen ausTEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform Weiterlesen ⮕

Israels Armee: Weiten Bodeneinsätze im Gazastreifen ausIsrael hat angekündigt, die Bodeneinsätze gegen die Hamas zu verstärken. Die Angriffe seien bereits intensiviert worden. Weiterlesen ⮕

Israels Armee kündigt Ausweitung der Bodeneinsätze anSeit Tagen wird mit dem Beginn einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas gerechnet. Nun kündigt das Militär nach massiven Bombenangriffen entsprechende Pläne an. Weiterlesen ⮕