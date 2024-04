Gerüchte um Stefan Raab Comeback werden angeheizt

Im RTL-Interview grinste er schon so auffällig…Ja, der Anzeigenhauptmeister heizt mit einem neuen Video Gerüchte an, mit einem mutmaßlichen Comeback von Stefan Raab zu tun zu haben. Falschparkerjäger Niclas M. veröffentlichte bei Instagram am Sonntag einen Clip. Darin ist er aber nicht selbst zu sehen, sondern Matze Knop . Der Komiker imitiert darin den Anzeigenhauptmeister , fotografiert falsch parkende Autos und Fahrräder.

„Also so einen Matze Knop könnte ich mir sehr gut als Praktikanten vorstellen, aber was meint er denn da..“, schreibt Niklas M. zu dem Film.Hier kommen EURE Antworten: Das bedeuten die Buchstaben auf Stefan Raabs Kappe! Im Video: Streit mit Passantin! Anzeigenhauptmeister geht zu Boden Was haben Stefan Raab und Niclas M.

Stefan Raab Comeback Anzeigenhauptmeister Gerüchte Video Matze Knop

