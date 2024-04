Gerüchte über neuen Trainer für Leipzig in der Handball-Bundesliga

Die Gerüchte in der Liqui Moly Handball-Bundesliga halten sich hartnäckig: Holt Leipzig spätestens 2025 einen neuen Trainer?Nach Informationen von SPORTBILD soll es unter anderem bereits Kontakt zu Stefan Madsen (47) gegeben haben. Der Däne ist derzeit noch Trainer bei Champions League-Klub Aalborg – und hört dort im Sommer auf. Hinzu kommt: Madsen kennt Leipzig gut, arbeitete von 2011 bis 2013 bei Frauen-Klub HC Leipzig.

(42): „Wenn wir mal ein Spiel verlieren, rufen mich alle möglichen Berater an und bieten mir alle möglichen Trainer an. Man muss mit so etwas leben. Wir haben einen Coach, der auch bewiesen hat, dass er das richtig gut kann.“Der es allerdings auch noch nicht wirklich geschafft hat, der Mannschaft Stabilität und Konstanz zu geben. Hinzu kommt, dass im Sommer 2025 auch die Verträge eines Großteils der Spieler auslaufen, sodass ein weitreichender Neuaufbau möglich wär

SPORTBILD / 🏆 90. in DE

