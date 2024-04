Gernot Döllner setzt neue Schwerpunkte bei Audi

Gernot Döllner ist seit September Chef von Audi. Er setzt neue Schwerpunkte, treibt aber weiter den zuvor vom Management ausgerufenen zukünftigen Fokus auf Elektroautos voran.

Darüber hat der CEO in einem Interview mit derEr sei schon seit drei Jahrzehnten im Volkswagen-Konzern und die Schwerpunkte für Audi klar: „Die Produktstrategie schärfen, den Markenslogan ‚Vorsprung durch Technik’ wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und uns dafür mit der entsprechenden Technologie ein eindeutiges Profil geben“. Zudem gelte es, die Marke Audi im globalen Wettbewerb zu stärken. Hier sei China aktuell die größte Herausforderung, aber auch Nordamerika wichtig. Mit den Schritten, die man in all diesen Punkten eingeleitet habe, sei man auf einem guten Weg. Das Wichtigste sei zunächst gewesen, die Produktstrategie in dreierlei Hinsicht zu entzerren: Als erstes die Anläufe der beiden ersten Modelle auf der mit Porsche entwickelten Elektroauto-Plattform (PPE), Q6 e-tron und A6 e-tro

