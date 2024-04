Germany's Next Topmodel: Neue Unterkunft in Los Angeles

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel haben die Kandidaten einen Grund zur Freude: Auf ihrer großen Reise erreichen sie den nächsten Meilenstein! Von Frankfurt aus fliegen sie endlich in das heiß begehrte Los Angeles . In den vergangenen Staffeln stellte Heidi Klum (50) ihren Schützlingen immer eine große Villa in den Hollywood Hills bereit. Doch in diesem Jahr überrascht die Modelmama ihre Kandidaten mit einer neuen Unterkunft .

Die angehenden Models ziehen für die nächste Zeit in eine moderne Penthouse-Wohnung mitten in Los Angeles. Über ihr neues Model-Quartier zeigen sich die Teilnehmer sichtlich begeistert. 'Ich komme überhaupt nicht klar auf mein Leben', freut sich Xenia Tsilikova. Auch Stella kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: 'Da gibt es keine Worte für, so schön ist das hier!' Obwohl die Freude groß ist, bringt der Umzug in das Model-Loft auch Streit mit sich. Bei der Zimmerverteilung bricht unter den Männern der Zickenkrieg aus

