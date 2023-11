Germany's New Rules for Skilled Immigration from Non-EU Countries

Germany urgently needs skilled workers from abroad. The rules for immigrants from non-EU countries are set to gradually change starting November 18, 2023. IT and technology, medical care, contractor fields, technology and logistics are among the hardest hit sectors. The reworked Skilled Immigration Act aims to quickly lower the barriers to immigration of skilled workers from countries outside the European Union. The new rules will come into force in three stages.

