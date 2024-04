Gerhard Schröder wird 80 Jahre alt

Am Sonntag wird Gerhard Schröder 80 Jahre alt. Er war SPD-Vorsitzender, Ministerpräsident in Niedersachsen, von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Nach seiner politischen Karriere wurde Schröder Lobbyist für russische Staatskonzerne. Auch nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sagte er sich nicht von seinem Freund los, dem russischen Präsidenten. In Deutschland und in weiten Teilen der SPD ist er damit zum Paria geworden, zur Unperson.

Basisverbände der Partei strengten ein Ausschlussverfahren gegen Schröder an. Der NDR-Reporter Lucas Stratmann hat den Altkanzler mehrere Monate begleitet. Er ist mit ihm auf den Golfplatz gegangen, in dieund auf eine China-Reise. Entstanden ist daraus der Film »Außer Dienst? Die Gerhard-Schröder-Story«. Die Doku zeigt in knapp 60 Minuten Schröders Sicht, lässt ihm einigen Raum, ohne dabei unterwürfig zu sein

