Gerhard Schröder erhält zum 80. Geburtstag Grüße aus der SPD

Zum 80. Geburtstag erhält Gerhard Schröder Grüße aus seiner Partei. Viele warmherzige Worte scheint der Altkanzler aus der SPD allerdings nicht zu kriegen. Nun, am 07. April, feiert Gerhard Schröder seinen 80. Geburtstag . Zeit für seine Partei, eine Ausnahme von der Funkstille zwischen beiden Seiten zu machen. Die Glückwünsche zeigen allerdings deutlich, wie angespannt das Verhältnis ist.

Denn trotz der brutalen Vorgehensweise Putins in der Ukraine steht Schröder unverhohlen zu seinem Freund aus dem Kreml. Zwar sagte auch Schröder bereits, er halte den Angriffskrieg für falsch. Die Beziehungen gen Russland will er aber aufrechterhalten. Erst kürzlich sprach er erneut davon, seine Kontakte in den Kreml könnten bei einer diplomatischen Lösung helfen. An einer solchen sei laut ihm ja auch Putin interessiert.Die SPD steht dem ganzen weniger offen gegenübe

