Gerhard Schröder - Die Gerhard Schröder-Story

(79), der sich vom Arbeiterkind zum Bundeskanzler mauserte, die Agenda 2010 beschloss und den USA im Irakkrieg die Gefolgschaft verweigerte, führte die erste rot-grüne Bundesregierung an, wurde schließlich Wirtschaftslobbyist und pflegt eine enge Freundschaft zum russischen Präsidenten. Fest steht: Der Altkanzler prägte die Geschicke des Landes in der jüngeren Vergangenheit nicht nur entscheidend mit, sondern polarisierte während seiner Laufbahn - und bis heute - wie wenige andere Politiker.

"Außer Dienst? - Die Gerhard Schröder-Story" läuft anlässlich des Geburtstages des Altkanzlers im Ersten Wenn Gerhard Schröder am 7. April sein 80. Lebensjahr vollendet, werden die feuilletonistischen Porträts wieder rekapitulieren, einordnen und kritisch würdige

Schröder wird 80: Party in Berlin - kein Fest bei PutinWer zur Geburtstagsparty des Altkanzlers Gerhard Schröder kommt, weiß nur seine Frau Soyeon Schröder-Kim (l).

Gerhard Schröder: Die Frauen im Leben des Ex-KanzlersGerhard Schröder mit seiner fünften Ehefrau So-yeon.

Gerhard Schröder stützt Scholz bei Taurus-Entscheidung und lobt SPD-ParteispitzeScholz macht es mit dem Taurus so wie einst Schröder mit dem Irak-Krieg, sagen viele. Jetzt schaltet sich der von der SPD-Spitze ausgegrenzte Altkanzler in die Debatte ein - und lobt nicht nur Scholz.

Taurus-Debatte: Gerhard Schröder unterstützt „Nein“ von Olaf ScholzAlt-Kanzler Gerhard Schröder hat der Deutschen Presse-Agentur ein Interview gegeben. Darin spricht er sich für Olaf Scholz aus.

Gerhard Schröder unterstützt 'Friedenskanzler' Scholz in der Taurus-DebatteDer Kanzler bekommt Unterstützung von seinem Vorgänger. Die Opposition wittert Rückendeckung von falscher Seite und erinnert an Schröders Verbindung zu Wladimir Putin.

Gerhard Schröder mischt sich in Taurus-Streit einIn der Regierungskoalition sorgt die Diskussion über die Lieferung deutscher Taurus-Raketen an die Ukraine für anhaltende Kontroversen. Die FDP und die Grünen befürworten die Lieferung, während die SPD sie weiterhin strikt ablehnt. Trotz der Erklärung von Kanzler Olaf Scholz, die Debatte sei abgeschlossen, halten die Diskussionen an.

