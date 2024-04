Gerechtigkeit bei Ukraine-Konferenz in Den Haag gefordert

Gerechtigkeit wiederherstellen - das war die Botschaft bei der Ukraine-Konferenz in Den Haag. 44 Staaten verlangen von Russland unter anderem für Kriegsschäden aufzukommen. Mehr als 40 Länder wollen sicherstellen, dass mutmaßliche Verbrecher im Ukraine-Krieg vor Gericht gestellt werden und Russland für Schäden bezahlt.müsse zur Verantwortung gezogen werden, hieß es in einer Erklärung zum Abschluss eines internationalen Ministertreffens in Den Haag am Dienstag.

Am Dienstag wurde das erste Register für Kriegsschäden in Betrieb genommen. Mehr als 100 Schadenersatzforderungen gingen bis zum Abend ein. Die niederländische Außenministerin Hanke Bruins Slot sagte:Dafür soll Russland aufkommen. Möglicherweise sollen die beschlagnahmten russischen Geldmittel genutzt werden. In Den Haag beraten Politiker und Ermittler darüber, wie Kriegsverbrechen in der Ukraine strafrechtlich verfolgt werden können. Außerdem gibt es ein erstes Schadensregiste

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russland: Ukraine setzt Drohnen im Krieg ein, Russland fängt Raketen und Drohnen abDer Einsatz von Drohnen jeder Größe ist die wichtigste militärische Neuerung in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Seit einigen Wochen schlägt Kiew zurück mit Treffern weit im russischen Hinterland.halten die Moskauer Führung während der Präsidentenwahl in Atem.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Russland: Ukraine verstärkt Angriffe auf Belgorod – unter den Opfern wohl ZivilistenRussischen Angaben zufolge wurden bei den ukrainischen Angriffen ein Mann in einem Lkw und eine Frau auf einem Parkplatz getötet. Es sei zudem zu Kämpfen mit Bodentruppen gekommen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Wie Russland Ausländer für den Ukraine-Krieg rekrutiertMit falschen Versprechungen locken Geschäftemacher Ausländer in die russischen Streitkräfte. Nach Todesfällen hat Indien Ermittlungen gestartet. Betroffene bitten um ihre Freiheit.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Brigadegeneral a.D. Erich Vad: Ukraine kann den Krieg gegen Russland nicht gewinnenDer ehemalige militärische Berater von Angela Merkel, Erich Vad, glaubt nicht daran, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Er betont, dass Deutschland mehr über Diplomatie und weniger über Waffenlieferungen sprechen sollte.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Ukraine-Russland: Putin wird den Krieg im Moment nicht einfrierenIm Moment verbieten sich Überlegungen, wie der Krieg in der Ukraine eingefroren werden kann. Putin wird die Kämpfe derzeit nicht stoppen, weil er glaubt, ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Heftige Verluste für Russland – Ukraine mit den aktuellen ZahlenDas russische Dorf Kozinka liegt in Trümmern. Ein Video aus dem Oblast Belgorod zeigt deutlich die Folgen eines Angriffs, der mutmaßlich von russischen Überläufern durchgeführt wurde, die nun auf der Seite der Ukraine kämpfen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »