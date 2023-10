Gerd Riss wird verabschiedet

Stephan Katt gewann die Grasbahnrennen in Schwarme und Balkbrug, Andrew Appleton siegte in Mühldorf, Lübbenau & Parchim, Martin Smolinski und Richard Speiser waren beim Sandbahnklassiker in Dingolfing am 1. Mai erfolgreich und Ales Dryml jun. wurde in Marienbad tschechischer Langbahnmeister. Die besten Sandbahnfahrer der Welt sind in Top- Form und haben alle eines gemeinsam: Sie treffen am 17. Mai beim Vatertagsrennen im Herxheimer Waldstadion aufeinander.

Die Zuschauer könnte also ein ähnlicher Krimi wie im Vorjahr erwarten, als vor den Halbfinalläufen am Vatertag nicht weniger als neun Fahrer noch die Chance hatten das Rennen zu gewinnen. Am Ende war der Australier Cameron Woodward der lachende Sieger und sicherte sich bei seinem erst dritten Langbahnrennen den Sieg. Die Menge im Waldstadion war aus dem Häuschen und im ersten Rennen nach Gerd Riss war es spannend wie nie zuvor.

Auch Woodward hat bereits frühzeitig seine Startzusage gegeben und wird an Himmelfahrt wieder am Start sein. Zu den genannten Fahrern gesellen sich unter anderem noch Matthias Kröger, Glenn Phillips, Herbert Rudolph, Jannick de Jong sowie die Amazone aus Kuhardt/ Pfalz Nadine Frenk. headtopics.com

Definitiv nicht an den Start gehen wird Gerd Riss. Der mehrfache Weltmeister hatte gehofft zum Abschied nochmals aktiv an einem Rennen in seinem Wohnzimmer teilnehmen zu können, doch die langwierige Verletzung die er sich bei einem Sturz im Juli 2010 zugezogen hatte, lässt einen Start nicht zu. Gerd Riss wird jedoch im Stadion sein, von seinem Club offiziell vom aktiven Rennsport verabschiedet werden und seine letzte Runde auf seiner Sandbahn im Waldstadion absolvieren.

Umrandet wird das Rennen um den Silberhelm des ADAC Pfalz wieder von spektakulären Gespannrennen sowie Rennläufen der nationalen Solo- und Seitenwagenklasse.Mittwoch, 16. Mai ab 15 Uhr Training/ Vorläufe im Anschluss SommernachtsfestAm 17. Mai lädt der MSC Nordhastedt-Nordseeküste zu seiner Traditionsveranstaltung ein und das in diesem Jahr bei freiem Eintritt. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Überraschung: Erik Riss 2021 zurück auf der LangbahnErik Riss hat wieder Lust auf die Langbahn. Im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com erklärt der zweifache Weltmeister warum und erlaubt dabei Einblicke in sein Seelenleben. Teil 1. Weiterlesen ⮕

Riss im Asphalt: Groniger Straße Am Haibelt soll saniert werden​Es klafft ein Riss im Asphalt. Auf diesen hat ein Leser-Reporter hingewiesen. Wenn der Gemeinderat grünes Licht gibt, wird eine Fachfirma engagiert. Weiterlesen ⮕

Ganz Hollywood riss sich um die Story: Amazon schnappt sich neue True Crime-Serie um einen SerienkillerVon bildgewaltigen Fantasy-Blockbustern über ruhige Indie-Dramen bis hin zu trashigen RomComs kann sich Joana für alles begeistern - außer Horrorfilme. Weiterlesen ⮕

Schröder-Ehrung in Hannover: „Tja, so viel Aufmerksamkeit bekommt nur der Gerd!“Die SPD ehrt Alt-Bundeskanzler für 60 Jahre Mitgliedschaft. Als Gäste sind alte Weggefährten gekommen. Sie haben kein Verständnis für den Umgang mit Schröder. Die Kritik an der SPD-Parteispitze ist deutlich. Weiterlesen ⮕

Nachruf auf Chinas früheren Premierminister Li Keqiang: Kompetent, aber von Xi Jinping entmachtetEs gab große Hoffnungen, als Li Keqiang als erster promovierter Ökonom das Amt des chinesischen Premiers übernahm. Doch fehlte ihm die Kraft für nötige Reformen – Xi Jinping riss alle Macht an sich. Weiterlesen ⮕

Die Highlights der RTL+ All Inclusive Entertainment App im NovemberKöln (ots) - Spiel, Pass, Serie! Im November startet das neue sechsteilige Original 'Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern', das die persönlichen Herausforderungen zeigt, denen sich die Fußballer Gerd Weiterlesen ⮕