Geparda baut VW Up zum Leichtfahrzeug um

Das Start-up Geparda baut den Kleinwagen VW Up zum Leichtfahrzeug um. Zwar sieht das Ergebnis skurril aus. Doch es kann schon mit 16 Jahren gefahren werden. Geparda VW Up: Sieht befremdlich aus, erfüllt aber so die Bedingungen, um als Leichtfahrzeug der Klasse L5e eingestuft zu werden.Wer schon im Teenager-Alter ans Steuer will, hat dazu durchaus Möglichkeiten.

Im Sortiment des Stellantis-Konzerns gibt es beispielsweise das baugleiche Trio- drei vollelektrische Mini-Mobile, die als Leichtfahrzeuge der Klasse L6e eingestuft sind. Um sie pilotieren zu dürfen, reicht der Mopedführerschein AM aus, den man bereits mit 15 Jahren erwerben kann.So cool, wie etwa von Opel zunächst erhofft, scheint das Jungvolk die zweisitzigen Wägelchen allerdings nicht zu finden. Nicht immer zur Freude der an sich spendierfreudigen Eltern ziehen es viele vor, sich lieber doch hinter den Lenker einer Vespa zu setze

Geparda VW Up Leichtfahrzeug Klasse L5e Start-Up

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Missratener Start des Abiturs 2023 führt zu umfangreichen Technik-Tests für das Abi-Start 2024Der Start des Abiturs 2023 war eine Pleite, daher sollen umfangreiche Technik-Tests sicherstellen, dass das Abi-Start 2024 reibungslos verläuft. Das Schulministerium trifft alle erforderlichen Vorkehrungen für einen sicheren Ablauf.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »