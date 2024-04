Geothermie in Halsbach: Wie geht es weiter?

Die Bohrungen waren erfolgreich und fündig. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Langzeitpumpentests.

Fernwärme soll in Deutschland eine echte Alternative zu Wärmepumpen und anderen klimafreundlicheren Heizungen werden. Jedes Jahr sollten 100.000 Häuser neu an Wärmenetze angeschlossen werden. Fernwärme ist Wärme, die nicht im Wohnhaus erzeugt wird, sondern aus einem Kraft- oder Heizwerk in der Umgebung kommt.

