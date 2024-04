George und Amal Clooney gewähren Einblick in ihr Wohnzimmer

Nur selten gewähren George und Amal Clooney einen Einblick in ihr Privatleben, dank eines neuen Videos können sich die Fans des Ehepaares nun allerdings etwas besser vorstellen, wie die Familie eingerichtet ist. 46, gerne Seite an Seite, abseits der Öffentlichkeit bevorzugt das Ehepaar hingegen den diskreteren Weg. George und Amal sind nicht in den sozialen Netzwerken aktiv und gehören auch nicht zu den Promi-Paaren, die Presse, Fotografen und Co. in ihre Anwesen einladen.

Nun macht Amal Clooney jedoch eine Ausnahme. In einem Video der University of Law (ULaw) stellt die 36-Jährige ihr Stipendium mit der Institution und der Clooney Foundation for Justice vor und gewährt dabei fast nebenbei einen Blick in ihr Wohnzimmer

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amal Clooney: Ihr Trend-Pullover weckt FrühlingsgefühleAmal Clooney wurde bei einem Ausflug mit ihrer Familie in einem Look gesehen, der geradezu nach Frühling schreit. Dabei ist uns vor allem ihr Trend-Pullover ins Auge gefallen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

In dieser Bar können Sie George Clooney treffenBILD ist für die Oscars in Hollywood und checkt schon Tage vor der Verleihung die Hotspots der Stars aus.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

“Ich dachte, ich hätte das Franchise zerstört”: George Clooney schämte sich jahrelang für 230-Millionen-BlockbusterGeorge Clooney schlüpfte 1997 für Batman & Robin in die Rolle des berühmten dunklen Ritters. Die Entscheidung bereute er noch Jahre später und entschuldigte sich bei den Fans.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Auf Amazon Prime Video statt im Kino: Den neuesten Film von Oscarpreisträger George Clooney jetzt streamen!Julius ist bei FILMSTARTS zwar hauptsächlich für Superhelden, Sci-Fi und Fantasy zuständig, liebt aber auch Filme und Serien aus jedem anderen Genre.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Die 100-jährige Ruth Megary gibt in einem Podcast Einblick in ihr LebenTanja Valérien hat für ihren Podcast „Gespräche über Wandlung“ die Seniorin im Landkreis Straubing-Bogen besucht und deren Lebensgeschichte

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Unsere Bachelor-Jungs gewähren einen Einblick in ihre private WhatsApp-Gruppe!Dominik Stuckmann, Niko Griesert, Dennis Gries, Sebastian Klaus und Co. tauschen sich über WhatsApp aus - und ER ist in ihrem Chat aktuell Thema!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »