George Santos bleibt trotz Betrugsvorwürfen im US-Repräsentantenhaus

Santos war bei den als Midterms bekannten Zwischenwahlen im vergangenen Jahr erstmals in das Repräsentantenhaus in Washington gewählt worden. In der Folge gab es immer neue Enthüllungen über teils haarsträubende Falschangaben des Politikers unter anderem über seine Hochschulbildung, seinen Berufsweg, seine Familie und seine Religion.

Der Abgeordnete hat viele der Lügen zugegeben und davon gesprochen, er habe seinen Lebenslauf "geschönt". Inzwischen laufen mehrere Ermittlungen gegen den Politiker mit brasilianischen Wurzeln, im Kongress, in"Ein durchgedrehter Soziopath" – In den USA ist die Wut auf George Santos groß, doch der Lügenbaron bleibt im AmtHochstapler im US-Abgeordnetenhaus

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DERSPIEGEL: US-Repräsentantenhaus: Rauswurf von Hochstapler George Santos gescheitertGeorge Santos hat seinen Lebenslauf hanebüchen frisiert – und ist zudem inzwischen in 23 Punkten angeklagt. Trotzdem darf er vorerst seinen Job als republikanischer Abgeordneter behalten.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Ausschluss abgelehnt: Skandal-Abgeordneter Santos bleibt vorerst im US-RepräsentantenhausDer Republikaner hatte vergangene Woche auf nicht schuldig plädiert. Santos werden Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BILD: Nick Clooney, der Vater von George Clooney, moderierte beim US-Soldatensender AFN in Frankfurt-HöchstNick Clooney, der Vater von George Clooney, war als Radio-Soldat in Deutschland stationiert und moderierte beim US-Soldatensender AFN in Frankfurt-Höchst. Er verbreitete gute Stimmung mit Musik für die Soldaten und brachte den Deutschen lockerere Unterhaltung nach dem Krieg und dem Nazi-Regime.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

GALA: Führungsqualitäten: Diese wichtige Aufgabe hat Prinz George von Papa William übernommenZum ersten Mal durfte Prinz George eine Aufgabe übernehmen, die sein Vater, Prinz William, sonst durchführt. Und dabei zeigt sich der junge Prinz ganz roy...

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Republikaner bleiben in Mehrzahl: Skandal-Politiker Santos behält Sitz im KongressGeldwäsche, Betrug und Diebstahl: Die Liste an Vorwürfen gegen den republikanischen Abgeordneten Santos ist lang. Dennoch ist ihm der Platz im US-Repräsentantenhaus vorerst weiterhin sicher: Der Kongress votiert mit klarer Mehrheit gegen einen Ausschluss des Skandal-Republikaners.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Beamten in Brasilien um 1300 Dollar geprellt: US-Republikaner Santos legt Schuldgeständnis abWegen zahlreicher Lügen im Lebenslauf und der mutmaßlichen Veruntreuung von Spendengeldern steht US-Politiker in der Kritik. In einem Betrugsfall in Brasilien gesteht er nun seine Schuld.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕