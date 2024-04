Generationenwechsel bei der Cigarrenfabrik August Schuster

Bünde. Bei der „ Cigarrenfabrik August Schuster “ steht der Generationenwechsel an. Im festlichen Rahmen wurde zuletzt Philipp Schuster als Geschäftsführer verabschiedet. Schuster führte die Zigarrenfabrik in Bünde mehr als 30 Jahre gemeinsam mit seinem Bruder Manfred in dritter Generation, später dann als alleiniger Geschäftsführer. Nun übergibt er die Geschäftsführung an seinen Sohn, Martin Schuster.

Das ist der neue Geschäftsführer Damit macht das Familienunternehmen seinem Namen weiterhin alle Ehre, wie es in einer Mitteilung heißt: Neben Philipps Sohn Martin bleiben auch seine Tochter Annemarie Schuster sowie sein Neffe Oliver Schuster Teil der Zigarrenfabrik. Beide stiegen 2015 in die Geschäftsführung ein.

