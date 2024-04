Gene Haas wartet auf Zusage für Formel-1-Saison 2015

Gene Haas wartet noch auf die schriftliche Zusage von der FIA , dass sein Team für die Formel-1-Saison 2015 zugelassen ist. Bisher weiß er nur, was die Medien aus Bahrain berichtet haben. Bernie Ecclestone gab in Bahrain bekannt, dass 2015 wahrscheinlich zwei neue Team s in die Formel 1 kommen werden und eines davon ist das des NASCAR- Team besitzers Gene Haas . «Haas wird den Zuschlag erhalten», sagte Ecclestone.

FIA-Präsident Jean Todt hat mittlerweile ebenfalls erklärt, dass es «in den kommenden Tagen» eine offizielle Ankündigung geben werde. Der Letzte, der aber offenbar davon erfuhr, war der Chef des neuen Teams, Gene Haas. «Wir sind von der FIA noch nicht benachrichtigt worden, aber Bernie ist ja so etwas wie die halbe Formel 1. Ich bin sicher, dass das, was er sagt, auch gilt», wird Haas von der Associated Press zitiert.

Der Amerikaner hegt jedoch Zweifel daran, dass er es rechtzeitig zur Saison 2015 schaffen werde, ein Team auf die Beine zu stellen. «Wir hätten es vor zwei Monaten wissen müssen», sagte er. «Wenn Mr. Ecclestone sagt, dass wir akzeptiert wurden und die FIA uns in den nächsten Wochen eine Bestätigung schickt, dann können wir 2015 dabei sein. Wenn wir aber noch einen Monat verlieren, glaube ich nicht, dass wir es schaffen können.

Gene Haas Formel 1 FIA Zusage Team Bernie Ecclestone

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gene Haas: «Der fünfte WM-Rang wäre bereits ein Sieg»Formel-1-Rennstallbesitzer Gene Haas bestätigt, dass er sein NASCAR-Know-how für sein GP-Projekt nutzen konnte. Der 65-jährige Amerikaner verrät, wie seine Erfolgsformel für beide Rennserien lautet.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Günther Steiner: Kein Bruch mit Gene HaasGünther Steiner hat keinerlei Absicht, das neue Formel-1-Team von Gene Haas zu verlassen und betont, das die Verhandlungen mit Ferrari weiter planmäßig verlaufen und auch nie ins Stocken geraten sind.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Haas in Mexiko mit neuem Formel-1-BremsmaterialUm eine Wiederholung von Esteban Gutiérrez' Austin-Ausfall zu vermeiden, testet das Haas-Team neues Bremsmaterial von Lieferant Brembo, der die Gründe für die Bremsprobleme des Mexikaners immer noch untersucht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Günther Steiner (Haas): Kritik an Formel-1-RegelnNach der Disqualifikation von Kevin Magnussen liess sich Haas-Teamchef Günther Steiner über die Treibstoff-Regeln in der Formel 1 aus. Auch sein Schützling schimpfte über das Spritsparen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1 2017: Haas wartet nicht auf die GP-StarsHaas-Teamchef Günther Steiner betont, dass sein Rennstall die Fahrerfrage für das nächste Jahr gleich nach dem Ende der Europa-Saison in Monza verkünden und nicht zu lange mit der Verpflichtung warten will.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Ex-Schumacher Boss Steiner rechnet mit Haas ab und plant ComebackGünther Steiner war zehn Jahre Teamchef bei Haas. Er sagt nun: 'Während du da bist, blendest du Dinge aus. Du glaubst, du kannst es, aber du kannst es nicht'.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »