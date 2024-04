Gemüse mit Keim: Kann man es noch essen?

Knoblauch und Tomaten lange haltbar. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass das Gemüse austreibt und ein grünes Pflänzchen keimt. Dann ist die Verunsicherung oft groß: Darf das Gemüse noch gegessen werden oder ist es ein Fall für den Kompost? Die gute Nachricht: In vielen Fällen verändert sich die Qualität von Zwiebeln und Co. kaum. Bei der Konsistenz sieht die Sache anders aus, teilweise können auch giftige Flüssigkeiten entstehen - allerdings nicht bei allen Gemüsesorten.

Zwiebel-Fans müssen sich nicht sorgen, wenn sie ihre Zwiebel mit Keim wiederfinden: Die Knolle kann auch gekeimt weiterverarbeitet werden. Während des Keimprozesses sammeln sich bei der Zwiebel keine giftigen Flüssigkeiten an. Ganz im Gegenteil: Fein gehackt kann der Austrieb Speisen sogar verfeinern. Der einzige Nachteil: Liegt die Zwiebel so lange, dass es zum Austrieb kommt, wird sie im Inneren oft sehr weich - eine Konsistenz, die sich zum Kochen eher weniger eigne

