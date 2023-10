Gemeinden nach Sturmflut: große Hilfsbereitschaft, große Sorgen

Bei einem Punkt sind sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der überschwemmten Orte einig: Die Hilfsbereitschaft ist überall riesengroß. Es entstehen Gruppen in sozialen Medien, die sich darum kümmern, gemeinsam den örtlichen Strand aufzuräumen. Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) arbeiten Tag und Nacht, um die Deiche wieder herzustellen und die Küsten auf die nächste Sturmflut vorzubereiten.

Das Gleiche gilt auch für den Hafen der Gemeinde, der nach der Flut aussieht wie ein Friedhof für Segelboote. Dort ist in den kommenden zwei Wochen ein Schwimmkran im Einsatz, derbergen soll. Der knapp 1.600-Einwohner-Ort ist aber an noch mehr Stellen hart getroffen. Auf den zwei Campingplätzen in der Gemeinde sind von den mehr als 300 Campingfahrzeugen nur noch acht unversehrt. Der Rest ist entweder ganz kaputt oder mindestens stark beschädigt.

Ein Zustand, der ihn sprachlos macht, dabei hat man in der Gemeinde auch so genug zu tun: zerstörte Küstenschutzwälle, kaputte Straßen und Promenaden und Wanderwege, die nicht mehr zu nutzen sind. 30 Schäden wurden insgesamt festgestellt, diese werden nach den aktuellen Schätzungen der Gemeinde rund eine Million Euro für die Wiederherstellung verschlingen. headtopics.com

