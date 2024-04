Gemeinde lehnt Antrag zur Umnutzung der ehemaligen Kaserne ab

Eigentlich sollte die Gemeinde am Donnerstagabend grünes Licht für das Vorhaben geben. Das gab es allerdings nicht. Die Gemeinde vertreter lehnte den Antrag ab, die ehemalige Kaserne umzuwidmen. Die Pläne sind damit aber nicht vom Tisch. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim kann sich über die Entscheidung der Gemeinde hinwegsetzen.Ein Sprecher des Landkreis es sagte NDR MV:"Die Unterbringung von Geflüchtete n ist eine vom Land an die Landkreis e übertragene Aufgabe.

Diese Aufgabe ist gesetzlich verankert und deren Umsetzung schon von daher alternativlos. Entsprechend wird der Landkreis Ludwigslust-Parchim diese Aufgabe auch weiterhin wahrnehmen." Weiter sagte er, der von der Gemeindevertretung Dabel nicht-öffentlich gefasste Beschluss in Sachen Flüchtlingsunterkunft sei dem Landkreis im Ergebnis bekannt, jedoch nicht in der Begründung. Liegt die Begründung vor, werde der Landkreis mit dem Ergebnis arbeite

