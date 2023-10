Gelsenkirchen: Riad (2) in Kita erstickt - Freispruch-Schock: Riads Mama geht auf Tagesmutter los!

Ihr Sohn (2) erstickte in einer Gelsenkirchener KitaDieses Prozessende ist für Riads Eltern ein Schlag ins Gesicht!

Freispruch – so lautet das Urteil im Prozess um den tragischen Tod des zweijährigen Riad in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen. Nach der Verkündung war seine Mutter fassungslos und konnte sich nicht mehr beherrschen: Laut schreiend ging sie noch im Gerichtsaal auf eine der Frauen los, der sie ihren kleinen Sohn anvertraut hatte.

Nach dem Urteil schrie Riads Mutter und ließ sich auch durch ihren Mann kaum beruhigen, berichtet RTL-Reporter Valerio Magno aus dem Gericht.In letzter Sekunde konnte ihr Mann sie davon abhalten, die Tagesmutter zu attackieren. Wachtmeister kamen hinzu und sicherten die Lage ab. Das Ehepaar verließ das Gericht, die Frau weinte sichtlich aufgebracht, so Magno. headtopics.com

Schon nach dem Plädoyer war es zu einem kleinen Eklat gekommen, als eine der Frauen sagte: „Ich möchte sagen, dass ich es sehr bedauere. Seit diesem tragischen Moment denke ich immer wieder dran. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich bedauere es außerordentlich. Es tut mir unglaublich leid.“Riads Vater saß der Frau gegenüber, er wendete sich demonstrativ ab, während sie sprach. Nach ihren Worten klatschte er hämisch.

In dem Prozess ging es auch um die in der Einrichtung verwendeten Betten. Nach Einschätzung eines Gutachters waren die Kinder-Etagenbetten winzig und verstießen gegen eine ganze Reihe von Vorschriften. Der Möbelsachverständige bezeichnete die Betten in seiner Aussage vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen als „Käfig“. headtopics.com

